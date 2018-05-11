الأسهم الأوروبية تسجل أكبرمكاسب أسبوعية خلال ثلاث سنوات

حققت الأسهم الأوروبية أطول سلسلة متصلة من المكاسب الأسبوعية في أكثر من ثلاث سنوات، وحصل حصول السوق على دعم من أنشطة للاندماج والاستحواذ عززت موسم الأرباح الفصلية للشركات.









وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول يوم الجمعة مرتفعا 0.1 بالمئة ومسجلا أسبوعه السابع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ مارس 2015.





ورغم أن تحركات المؤشر القياسي في جلسة الجمعة كانت محدودة فإن سهم سيكا قفز 8.3 بالمئة ليأتي في مقدمة الرابحين بعد أن توصلت شركة الكيماويات السويسرية إلى اتفاق مع شركة سان-جوبان الفرنسية لمواد البناء لإنهاء نزاع قانوني طال أمده.













وبينما يوشك موسم أرباح الربع الأول على الانتهاء في أوروبا، كان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء في جلسة الجمعة مع صعود سهم أرسيلور ميتال 2.3 بالمئة. وأعلن أكبر صانع للصلب في العالم أرباحا فاقت التقديرات وقدم توقعات متفائلة للعام 2018.









وأغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.3 بالمئة في سابع أسبوع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ يونيو حزيران 2015.





وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بينما أغلق المؤشر كاك الفرنسي بلا تغير يذكر