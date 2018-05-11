ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مترو الأنفاق": الزيادة في سعر التذكرة تصب في مصلحة المرفق

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:07 م
مترو الأنفاق: الزيادة في سعر التذكرة تصب في مصلحة المرفق
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال عصام منير، مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي، إن رفع قيمة تعريفة الركوب لمترو الأنفاق، سيحافظ على استمرار تقديم خدمة للمواطنين بشكل جيد.

وأشار "منير"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة سيتم تحصيلها ستكون في مصلحة المرفق، منوهًا بأن الخط الأول للمترو يحتاج إلى ملايين لتطويره.

ولفت إلى أن تطوير الخط الأول على رأس أولويات الشركة، حيث يحتاج إلى 30 مليار جنيه.
المزيد عن: مترو الانفاق للمواطنين زيادة سعر التذكرة اﻻسعار اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
0
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 8:10:09 PM