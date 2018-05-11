"مترو الأنفاق": الزيادة في سعر التذكرة تصب في مصلحة المرفق



وأشار "منير"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة سيتم تحصيلها ستكون في مصلحة المرفق، منوهًا بأن الخط الأول للمترو يحتاج إلى ملايين لتطويره.



ولفت إلى أن تطوير الخط الأول على رأس أولويات الشركة، حيث يحتاج إلى 30 مليار جنيه.



قال عصام منير، مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي، إن رفع قيمة تعريفة الركوب لمترو الأنفاق، سيحافظ على استمرار تقديم خدمة للمواطنين بشكل جيد.