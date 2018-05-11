إسرائيل تشن هجمات بسوريا وشهدين في فلسطين.. أحداث دول الأزماتXأسبوع

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

إسرائيل تشن هجمات داخل سوريا

واستهدفت إسرائيل الأراضي السورية في ضربة جاءت فجر الخميس، ردًا على استهدافها من قبل إيران.

وأطلقت إسرائيل عشرات الصواريخ ليلا من سوريا على القسم المحتل من هضبة الجولان السورية وفق المرصد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة غارات ضد عشرات الأهداف الإيرانية وأنه استهدف "كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا".

فلسطين.. شهداء ومصابين فى "جمعة النذير"

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلى فى غزة، اليوم الجمعة، خلال الاحتجاجات التى يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تصل ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة إصابة 448 بينهم 7 فى حالة خطيرة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين السلميين بالرصاص وقنابل الغاز فى الجمعة السابعة من مسيرة العودة وكسر الحصار، التى أطلق عليها شعار "جمعة النذير" شرق قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن 4 صحفيين أصيبوا بالرصاص والغازات السامة التى أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلى أثناء تغطيتهم للجمعة السابعة لمسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

وكان عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا اليوم الجمعة فى فعالية مسيرة العودة الكبرى تحت شعار جمعة النذير فى جميع مخيمات العودة التى نصبت شرق محافظات قطاع غزة بالقرب من السياج.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية الفعاليات التى انطلقت بتاريخ نهاية مارس الماضى 47 شهيداً ونحو 8536 جريحاً دون أن يشكل المتظاهرين أى خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلى.

حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة تطعيم ضد مرض الكوليرا في اليمن في الفترة ما بين 6 و 15 أيار- مايو الجاري.

وتتم الحملة بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف وتهدف لاحتواء الوباء وتحصين أكثر من أربعة ملايين يمني ضد المرض في المناطق المعرضة للخطر، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن المرض وتحسين مستوى الخدمات الصحية والصرف الصحي.

وأكدت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتسيكيل ريلانيو أن الأطفال هم الأكثر تضرراً في هذه الحرب في ظل انتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع الصحية وسوء التغذية.

ويعود انتشار الوباء في اليمن إلى تردّي الخدمات الصحية والطبية في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف العربي بقيادة السعودية، حيث أدى الصراع إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وتشريد ما يقارب المليونين.