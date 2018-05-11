اكتشاف مخزن لعملات "بيتكوين" في سويسرا

أفاد لوكالة "بلومبرغ"، إلى مكان وجود مخزن عملات "البيتكوين الحقيقية"، وهو يقع في قاعدة عسكرية سابقة بقلب الجبال السويسرية.









كما أشار التقرير إلى أن المخزون الاحتياطي للعملة الحقيقية موجود لدى شركة "هارو"، وهو يساوي قيمة تفوق الـ 10 مليار دولار، أي ما يعادل رأس مال 5 آلاف بنك في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتسمح شركة "هارو" للعملاء بشراء البيتكوين عبر الانترنت، لكن سحب القيمة المشتراة يحتاج إلى يومين كاملين من المخزن الجبلي في سويسرا، وهو ما يعدّ وقتا طويلا بالنسبة للأسواق المالية.









لكن الشركة تستغل مدة اليومين في التحقق من بيانات المشتري، وكذلك مدى قانونية عملية الشراء. وبذلك تعدّ هذه الآلية الأكثر أمانا في تخزين عملات "الكريبتو".









ويذكر أن قيمة "البيتكوين" قد وصلت إلى سعر قياسي، تخطى الـ 25 ألف دولار أمريكي، ولكن العملة فقدت 50% من قيمتها مع بداية عام 2018.



