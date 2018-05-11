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الأنبا مرقس يشارك في احتفالية كنيسة العذراء بالزيتون في ثاني أيامها

الجمعة 11/مايو/2018 - 08:04 م
الأنبا مرقس يشارك في احتفالية كنيسة العذراء بالزيتون في ثاني أيامها
الأنبا مرقس
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إيريني صفوت
 

يشارك الأنبا مرقس،  أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ومقرر لجنة الإعلام بالمجمع المقدس للكنيسة، في احتفالية كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون،  وذلك بإلقاء كلمة في حب العذراء مريم، بمناسبة اليوبيل الذهبي لظهورها فوق قبب كنيستها.

وقدم أسقف شبرا، في بداية كلمته الشكر للأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، لتنظيمه لهذه الاحتفالية.

ومن المقرر أن الاحتفال يستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل متصل، حيث تصلى عدة قداسات يوميًا، يليها الفقرات المعدة بالبرنامج والتي تستمر حتى تسبحة نصف الليل، استعدادًا لقداسات اليوم التالي.

المزيد عن: قداسات السيدة العذراء مريم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة
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