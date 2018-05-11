ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إحباط محاولة تهريب 20 تليفون "آي فون" في برج العرب

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:48 م
إحباط محاولة تهريب 20 تليفون آي فون في برج العرب
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة، الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط "إير كايرو" رقم (MS502) القادمة من الكويت، بحيازة الراكب "ب. م. ت"، إذ تلاحظ من خلال جواز سفره قصر فترة السفر والعودة (5 أيام)، وعثر معه على 10 هواتف I phone.

وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب «ع. ع. ع» وعثر معه على 420 طرحة حريمي و10 هواتف I phone.
المزيد عن: مصلحة الجمارك محاولات تهريب جمارك برج العرب تهريب تليفونات اخبار الاقتصاد أخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
0
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 8:10:02 PM