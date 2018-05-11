إحباط محاولة تهريب 20 تليفون "آي فون" في برج العرب

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة، الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط "إير كايرو" رقم (MS502) القادمة من الكويت، بحيازة الراكب "ب. م. ت"، إذ تلاحظ من خلال جواز سفره قصر فترة السفر والعودة (5 أيام)، وعثر معه على 10 هواتف I phone.





وفي المحاولة الثانية، تم الاشتباه في الراكب «ع. ع. ع» وعثر معه على 420 طرحة حريمي و10 هواتف I phone.