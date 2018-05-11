زيدان يصدم محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

علق الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على خطورة محمد صلاح نجم ليفربول قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دورى أبطال أوروبا والتي ستقام 26 مايو الجاري.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "أنا أفكر بإيجابية، حين تتولى مسؤولية هذا الفريق فأنت ترغب بالتتويج بكل شىء، حققت لقب دورى الأبطال كلاعب ثلاث مرات متتالية، فلم لا أحققه كمدرب؟".

واختتم زيدان تصريحاته معلقاً على خطورة محمد صلاح نجم ليفربول قائلاً : "لا أعتقد أن علينا الاستعداد للدفاع بالنهائي، نحن نعلم أننا جيدون مع الكرة وجيدون هجومياً وسنحاول الاستفادة من ذلك".