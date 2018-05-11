ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني: زيادة أسعار تذاكر المترو "منطقية ومعقولة"

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:59 م
برلماني: زيادة أسعار تذاكر المترو منطقية ومعقولة
النائب ثروت بخيت
طباعة
أمنية فوزي
 

أكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر المترو كان لا بد أن تحدث منذ سنوات عديدة؛ لأن المرفق استهلك.

وأوضح "بخيت"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن زيادة أسعار المترو لا تتضمن فئة الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار إلى أن زيادة أسعار المترو منطقية ومعقولة بالمقارنة بالأسعار العالمية، وكان يجب على وزير النقل أن يضع بدائل للمواطنين، لافتًا إلى أن الشعب المصري تحمل عبء المسئولية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، ولكن سيظهر مردود ذلك حال تحسين الخدمة.
المزيد عن: مصر مترو للمواطنين تذاكر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
0
x
19:00
1
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
0
x
18:00
0
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 8:10:02 PM