برلماني: زيادة أسعار تذاكر المترو "منطقية ومعقولة"



أكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أن زيادة أسعار تذاكر المترو كان لا بد أن تحدث منذ سنوات عديدة؛ لأن المرفق استهلك.



وأوضح "بخيت"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن زيادة أسعار المترو لا تتضمن فئة الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



وأشار إلى أن زيادة أسعار المترو منطقية ومعقولة بالمقارنة بالأسعار العالمية، وكان يجب على وزير النقل أن يضع بدائل للمواطنين، لافتًا إلى أن الشعب المصري تحمل عبء المسئولية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، ولكن سيظهر مردود ذلك حال تحسين الخدمة.

