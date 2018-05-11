بورصة أوروبا تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

حققت الأسهم الأوروبية أطول سلسلة متصلة من المكاسب الأسبوعية في أكثر من ثلاث سنوات مع حصول السوق على دعم من أنشطة للاندماج والاستحواذ عززت موسم الأرباح الفصلية للشركات.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول، اليوم الجمعة، مرتفعا 0.1 بالمئة ومسجلا أسبوعه السابع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ مارس آذار 2015.





ورغم أن تحركات المؤشر القياسي في جلسة الجمعة كانت محدودة فإن سهم سيكا قفز 8.3 بالمئة ليأتي في مقدمة الرابحين بعد أن توصلت شركة الكيماويات السويسرية إلى اتفاق مع شركة سان-جوبان الفرنسية لمواد البناء لإنهاء نزاع قانوني طال أمده.





وبموجب الاتفاق ستشتري سان-جوبان، التي صعد سهمها 2.7 بالمئة، حصة كبيرة في سيكا لكنها لن تكون لها أغلبية مسيطرة.





وبينما يوشك موسم أرباح الربع الأول على الانتهاء في أوروبا، كان قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء في جلسة الجمعة مع صعود سهم أرسيلور ميتال 2.3 بالمئة. وأعلن أكبر صانع للصلب في العالم أرباحا فاقت التقديرات وقدم توقعات متفائلة للعام 2018.





وأعطت تحديثات للنتائج دعما أيضا لأسهم البنوك الإيطالية التي زاد مؤشرها مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 13.7 بالمئة، في حين أن المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية مرتفع 10.5 بالمئة.





ومن بين المؤشرات الرئيسية الأخرى في أوروبا، أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.3 بالمئة في سابع أسبوع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ يونيو حزيران 2015.





وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بينما أغلق المؤشر كاك الفرنسي بلا تغير يذكر.



