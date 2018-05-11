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الإطاحة بمواطن بحوزته 660 حزمة قات بعد مطاردة في مكة

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:52 م
الإطاحة بمواطن بحوزته 660 حزمة قات بعد مطاردة في مكة
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الفجر السعودي
 
أسفر التنسيق الأمني بين دوريات أمن منطقة عسير والقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة عن الإطاحة بمواطن سعودي بحوزته 660 حزمة قات بعد مطاردة.

وتفصيلًا: تلقت عمليات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا من قيادة دوريات أمن عسير حول مركبة من نوع كامري رفض الوقوف لإحدى النقاط الأمنية واختفت عن الأنظار. وفق صحيفة "سبق"

وتعاملت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق مع البلاغ وعممت أوصاف المركبة على مراكز الضبط الأمني والدوريات المتحركة، وعلى الفور تم عمل عدد من النقاط التفتيشية في مواقع عدة.

وتم رصد المركبة قبل الفجر في اليوم نفسه من قبل إحدى دوريات القوة الخاصة وتمرير البلاغ للنقطة الأمنية المفاجئة، إلا أن صاحب المركبة عند ملاحظته للنقطة عاد أدراجه وعكس السير.

تمت متابعته من قبل دوريتين رسميتين وحاول الهرب إلى أحد الأحياء السكنية وجرى تضييق الخناق عليه وإيقاف مركبته بالقوة الجبرية وإعطابها، فبادر قائدها بالهرب على الأقدام وتمت ملاحقته والإطاحة به وتقييد حركته.

واتضح أنه سعودي الجنسية وبدون أوراق ثبوتية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 660 حزمة قات يقدر وزنها 165 كيلوجرامًا، وبالبحث عن معلومات المركبة اتضح أن اللوحات التي عليها لا تخصها وتعود لمركبة أخرى، جرى إعداد محضر وسلم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالليث.


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