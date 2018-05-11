وزير الشباب والرياضة يناقش مع نظيره العماني سبل التعاون بين البلدين









التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،مساء اليوم الجمعة، الشيخ سعد بن محمد سعيد المرضوف وزير الشئون الرياضية بسلطنة عمان عقب وصوله إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر عقدهما بمقر جامعة الدول العربية على مدار يومى الأحد والاثنين المقبلين.





تناول اللقاء مناقشة أبرز البرامج والأنشطة العربية المشتركة المقرر مناقشتها في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكذا بحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان على صعيد مجالى الشباب والرياضة.





كما تطرق اللقاء إلى مجموعة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية المقترح تنفيذها في الفترة المقبلة ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي 2018-2019.





تجدر الإشارة أن المهندس خالد عبد العزيز سيعلن خلال حفل كبير مقرر اقامته بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولى بالتجمع الخامس مساء بعد غد الأحد عن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك وسط حضور وزراء الشباب والرياضة العرب ومجموعة من الوزراء والمسئولين.



