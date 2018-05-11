محمد صلاح معلقاً على صيامه عن التهديف: ليست نهاية العالم

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأن صيامه عن التهديف ليست نهاية العالم.





وقال صلاح في تصريحات صحفية : "لم أتمكن من التسجيل أمام ستوك سيتي وتشيلسي لكنني بخير، إذا لم أتمكن من التسجيل فى مباراتين بمسابقة الدوري الإنجليزي فهى ليست نهاية العالم، إنه أمر طبيعى".





وأضاف: "الجميع يتوقع فوز ريال مدريد بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكن علينا ألا ننسى إنها مباراة واحدة دعونا ننتظر ما سيحدث فى اللقاء، كان حلمي أن أكون محترفًا، كنت أرغب فى اللعب حتى لناد صغير فى أوروبا والآن حلمي هو الفوز بدورى الأبطال".





واختتم صلاح تصريحاته قائلاً : "مباراة ريال مدريد لن تكون سهلة، لكننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز والحصول على لقب دورى أبطال أوروبا، أنا متحمس لهذا اللقاء".





يذكر أن صلاح صام عن التهديف أمام فرق روما الإيطالي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال اوروبا وأمام ستوك سيتي وتشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي.