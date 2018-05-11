"البيئة": ورشة عمل لرفع قدرات العاملين على مواجهة حوادث التلوث البحري





نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، ورشة عمل تدريبية علي كيفية إعداد خطط الطوارئ وإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ التابع للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع قدرات العاملين في مجال إدارة الأزمات البيئية ومكافحة حوادث التلوث البحري بالمواد البترولية.





تناولت الورشة موضوعات حول كيفية إعداد خطط الطوارئ وإدارة حوادث التلوث البحري بالزيت، بالإضافة إلى طرق أخذ العينات وتحليلها من خلال أجهزة بصمة الزيت للتعرف على مصدر التلوث باستخدام أحدث الطرق في هذا المجال علاوة على تعريف المشاركين بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال الجهة المتسببة فى حوادث التلوث سواء من السفن العبارة أو من أنشطة شركات البترول الموجودة بالبحر الأحمر وخليج السويس.





كما تضمنت الورشة تنفيذ تدريبا عمليا على كيفية مواجهة حوادث التلوث الزيتى باستخدام معدات المكافحة بالبحر مثل الحواجز المطاطية والقواشط، حيث يمتلك مركز السلام بشرم الشيخ أحدث الوحدات البحرية المجهزة للتعامل مع التلوث بالبحر وذلك لحماية النظم البيئية الحساسة بمحميات جنوب سيناء.





كذلك تم خلال الورشة عمل زيارة ميدانية لمحمية رأس محمد للتدريب على تقييم الشواطئ وطرق حمايتها واستراتيجيات المكافحة وذلك في إطار خطة الطوارئ الوطنية؛ لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.



