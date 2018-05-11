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تجديد هوية 250 سيدة من خلال العربة المتنقلة في "الجموم"

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:44 م
تجديد هوية 250 سيدة من خلال العربة المتنقلة في الجموم
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الفجر السعودي
 
اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة استضافته للعربة المتنقلة وذلك بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة وإمارة محافظة الجموم التي قدمت خدماتها لإصدار وتجديد الهوية الوطنية للنساء من أهالي محافظة الجموم والقرى التابعة لها.

وتم إصدار وتجديد ما يقارب 250 بطاقة هوية وطنية لسيدات من أهالي المحافظة والقرى التابعة لها. وفق صحيفة "سبق"

كما شكر مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي منسوبي المركز على جهودهم خلال فترة استضافة العربة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات المختلفة؛ حيث إنها تعد إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً وسعياً لخدمة أهالي المحافظة.


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