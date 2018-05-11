في عيد ميلاده الـ 34.. مسيرة أسطورية قدمها الرسام "أندريس إنييستا"

يحتفل اليوم الجمعة 11 مايو أحد أفضل من لمس الكرة وروضها بمركز خط الوسط، ليس فقط في برشلونة أو إسبانيا بل في تاريخ الساحرة المستديرة بأسره، ونقصد بذلك القائد والأيقونة والمايسترو "أندريس إنييستا"، بحلول عامه الرابع والثلاثين.

ولد أندريس إنييستا لوخان في 11 مايو 1984، من والدين هما خوسيه أنطونيو إنييستا الذي كان عاملاً في قطاع البناء وماريا لوخان وهي ربة بيت، في إحدى قُرى مقاطعة صغيرة تدعى فوينتيالبيا في منطقة كاستيا–لا مانتشا، وقد بدأ تعلُق إنييستا بالكرة بوقت مبكر جداً.

ويرجع الفضل الأول في تعلم إنييستا وحبه لكرة القدم إلي والده الذي كان لاعباً في أحد فرق الدرجة الثالثة قديماً، وفي الثامنة من عمره، ترك إنييستا المدرسة و توجه ليلتحق بصفوف فريق نادي ألباسيتي لكرة القدم للأشبال و ذلك بناءً على دعوة من مدربي الفريق، وعانى الفتي الصغير منذ يومه الأول، فالمسافة بين قريته ومنشأة النادي تبعد مسافة حوالي 42 كيلومتراً.

وبعد عامين من التمرين والإنخراط في البطولات المحلية على مستوى مدينته وإقليم كاستيا سافر إنييستا بمعية فريق أشبال نادي ألباسيتي لكرة القدم إلى بلدة برونيتي التي تبعد 29 كيلومتر غرب العاصمة مدريد وذلك من أجل المشاركة في البطولة السنوية لسباعيات كرة القدم للصغار التي تحمل اسم المدينة، والداه اللذان أراداه أن يكون في صفوف ريال مدريد كانا يعرفان إنريكي أوريزاولا الذي طلب منهما أن يسجلاه في أكاديمية لا ماسيا.

قال إنييستا: "بكيت أنهاراَ في اليوم الأول" وقد عانى كثيراَ لفراق والديه، وفي عام 1999 كان الرسام قائداً لفريقه برشلونة تحت 15 عاماً في بطولة كأس نايك الممتازة وسجل هدف الفوز في آخر دقيقة من عمر مباراة النهائي مما جعله أفضل لاعب في البطولة.

واستهل إنييستا اللعب في خط الوسط المدافع، لكن طريقة تحكمه بالكرة وقدرته على المراوغة وصنع الفراغات وموهبته الفذة جعلت منه مهاجم خط الوسط، فموهبة إنييستا وأخلاقه العالية التي اكتُشفت من قبل نادي برشلونة وبراعته الكبيرة جعلت منه اللاعب الأساسي في الفريق الأول و ذلك في سن 18 سنة فقط.

وقد وصفه المدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي :"إنه لاعب متكامل، فهو يهاجم ويدافع وأيضاً يسجل ويصنع الأهداف"، أما المدرب السابق للنادي الكتالوني فرانك ريكارد فقال عنه: "كنت أضع إنييستا كجناح، وفي مركز خط الوسط، وفي وسط دفاع، وخلف المهاجمين وكان دائماً مذهلاً".

وكان إنييستا يلعب في مكان رونالدينهو وخوان رومان ريكيلمي عند غيابهما تحت قيادة المدرب لويس فان خال وأيضاً فرانك ريكارد، لكنه استطاع أن يفرض اسمه كلاعب من الطراز العالمي في خط الوسط في المنتخب الإسباني و النادي جنباً لتشافي هيرنانديز، كما قال عنه موقع الفيفا: "في هذا المركز (خط الوسط) يمكن لأسلوبه و سرعة قدميه أن تصنع الفارق، فالكرة تظهر وكأنها ملتصقة بأصابع قدميه عندما يكون متجهاً نحو المدافعين، فإنييستا معروف بتمريراته، ومراوغاته، وتحركاته، ورؤيته للكرة"، وكالكثير من اللاعبين المتخرجين من لا ماسيا مثل جوسيب جوارديولا وإيفان دي لا بينا، يعتمد إنييستا على تمريراته الفنية والإستثنائية، وإبداعاته وسرعة بديهته للتحكم والسيطرة على وسط الملعب.

ومُدح إنييستا لعلاقته الوطيدة مع زميله تشافي هيرنانديز، فزميله السابق جيوفاني فان برونكهورست قال عنه: "تربطهما علاقة جيدة، فكأنهما يعلمان مكان بعضهما"، وأثناء نضجه الكروي، حفر إنييستا اسمه بأحرف من ذهب في عدة لقاءات هامة وكان حاضراً بقوة في عدة مناسبات مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا لمواسم 2006، 2009، 2011، لا سيما نصف نهائي كأس أمم أوروبا لعام 2008.

رغبة إنييستا باللعب في أي مكان في الملعب ومهاراته أكسبته العديد من الألقاب مثل المخادع، والدماغ، والفارس، وغالباً ما تسميه الصحافة الإسبانية باسم "الدون أندريس"، كما مدحه الظاهرة السابق للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان قائلاً: "إنييستا فعلاً يذهلني"، و أضاف للإذاعة الإسبانية قائلاً: "له تأثير ونفوذ كبيرين في إسبانيا، فهو يذكرني بنفسي".

أما لاعب تشيلسي وزميله في المنتخب فابريجاس قال عنه: "لقد كنا نلعب معاً منذ أن كنا في 15 من العمر ولم أره يلعب بطريقة سيئة أبداً"، كما أن بورس بيكر قال (حول من سيفوز بالكرة الذهبية): "بالتأكيد إنييستا، ليس صعباً أن تلعب جيداً وتفوز بالألقاب مع فريق كبرشلونة، لكن في المنتخب سترى القيمة الحقيقية للاعب مثل عديد الأساطير كالجوهرة بيليه ومارادونا وزيدان، فإنييستا في المنتخب نقش اسمه في سجل الأساطير، لذلك أصنفه قبل كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، رغم أنهما يسجلان مع نادييهما أهدافاً ولا أروع، إلا أنهما لم يحققا ألقاباً تليق باسميهما مع الأرجنتين والبرتغال".

وقال زميله في المنتخب دافيد سيلفا: "غالباً ما تسألني الصحافة عن الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن بالنسبة إلي هناك شيء واضح تماماً، أندريس إنييستا هو رقم واحد، فهو قادر على فعل أصعب الأشياء في الملعب، فهو ساحر و ذو نفوذ عندما يمتلك الكرة "، وقال خوان رومان ريكيلمي عنه: "لقد شاهدت إنييستا و أدركت أنه حتى في عمري لازلت أتعلم المزيد عن كرة القدم".

وقدم إنييستا مسيرة ولا أروع مع برشلونة منذ ارتدائه قميص البلوجرانا حتي يومنا هذا، رغم أنه بات علي أعتاب الرحيل إلي الدوري الصيني أو الياباني، وقد بلغت مشاركات الأندريس مع البارسا بجميع مراحله العمرية منذ عام 2001 حتي 2018 ما يقرب من 722 مباراة سجل خلالها 61 هدف وصنع المئات من الفرص التهديفية الحاسمة لزملائه.

وعلي الصعيد الدولي، فقد ظهر إنييستا على الساحة منذ عام 2001، فساهم في إحراز الماتادور الإسباني لبطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 16 عاماً، وكان أيضاً ضمن التشكيلة الفائزة بالكأس الأوروبية لتحت 19 عاماً، و منذ ذلك الحين أصبح الخيار الأفضل لمدرب الشباب خوان سانتيستيبان، وفي عام 2003 كان إنييستا جزءاً لا يتجزأ من تشكيلة المنتخب الإسباني الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للشباب التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وخلال فترة وجوده مع المنتخب الإسباني تحت 21 سنة، اختير الرسام قائداً في عدة مباريات ومناسبات وفي 2006 كان ضمن التشكيلة التي خاضت نهائيات كأس العالم بألمانيا، مما أثار استغراب الكثيرين، وفاز إنييستا بمباراته الأولى مع إسبانيا عندما دخل بديلاً في نهاية الشوط الأول في المباراة الودية ضد روسيا في 27 مايو 2006، وسجل الرسام أول أهدافه مع المنتخب الإسباني في مباراة ودية ضد إنجلترا وكان ذلك في 7 فبراير 2007 في الدقيقة 63 من عمر اللقاء واضعاً فريقه في المقدمة.

كما استطاع إنييستا أن يجعل اسمه متواجداً في الفريق الأول بجانب تشافي هيرنانديز وماركوس سينا حيث لعب دوراً محورياً وهاماً في تصفيات يورو 2008، إما بتسجيله للأهداف مثل هدفه في مرمى السويد أو صناعته للأهداف، إنييستا الذي عادة ما يلعب في خط الوسط ولكنه كان يلعب في عدة مراكز من بينها المهاجم الأيسر الذي لم تكن لديه أي مشكلة فيه مثلما لعب ضد الدنمارك.

ووقع الإختيار علي إنييستا ليكون ضمن التشكيلة الأساسية في صفوف لاروخا المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2008 في ضد النمسا وسويسرا، لكنه أصيب بفيروس بالمعدة مما أثر سلباً على أدائه في مرحلة الدور الأول من اليورو، ومع ذلك كان القلب النابض لخط وسط المنتخب فلعب أول مبارتين من الدور الأول، وكان له دور كبير في مباراة إسبانيا وروسيا بعد تمريرة فنية للمهاجم دافيد فيا الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة.

وعلى عكس معظم لاعبي الفريق، فإنييستا لم يكن يعرف الراحة، فقد لعب دوراً هاماً في المباراة الثالثة للدور الأول ضد اليونان التي انتهت بثنائية لهدف لصالح الإسبان، بفضل تسديدة من مسافة بعيدة للاعب روبن دي لاريد، أما في مباراة إسبانيا وإيطاليا في الربع النهائي التي انتهت بالتعادل السلبي وفازت فيها لاروخا بالضربات الترجيحية، وكان إنييستا قد خرج قبل الوصول إلى الركلات الترجيحية.

أما في مباراة إسبانيا وروسيا في النصف النهائي فقد لعب المقابلة كاملة، صانعاً للهدف الذي سجله زميله في النادي والمنتخب تشافي هيرنانديز بطريقة مذهلة، ولقب إنييستا "برجل المباراة"، كما لعب إنييستا النهائي الذي فازت به إسبانيا بهدف نظيف على ألمانيا، وكان ضمن أفضل تشكيلة في البطولة مع تشافي هيرنانديز و ماركوس سينا و 6 آخرين، لكنه لم يشارك في كأس القارات 2009 التي أقيمت في جنوب أفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي روما.

ثم استدعاه المدرب فيسنتي ديل بوسكي لخوض فعاليات مونديال جنوب إفريقيا 2010، والتي سجل فيها أندريس هدفا ضد منتخب تشيلي التي فازت فيها إسبانيا بهدفين لهدف، ولقب فيها إنييستا برجل المباراة، لأدائه المذهل في البطولة والذي كان أحد الأسباب في وصول لاروخا لنهائي المونديال.

إنييستا كان ضمن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، فبتسجيله لهدف الفوز في النهائي ضد هولندا في الدقيقة 116 من عمر المباراة بعد التعادل السلبي في الشوطين الأصليين، وتلقى إنييستا بطاقة صفراء بسبب نزعه لقميصه لإظهاره الرسالة: "Dani Jarque: siempre con nosotros" والتي تعني: "داني خاركي : دائما معنا"، إشادة باللاعب السابق لنادي إسبانيول دانيال خاركي الذي أصيب بنوبة قلبية في 8 أغسطس 2009.

وبحسب صحيفة يوروبا بريس فإن أندريس إنييستا كان الرياضي الإسباني الأكثر شعبية على الإنترنت في عام 2010، الدراسة أجرتها وكالة فايبنيت 360 التي اعتمدت على مواقع مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما أن إيكر كاسياس ودافيد فيا ورافاييل نادال كانوا أيضاً من معجبي الرسام.

وفي بطولة كأس أمم أوروبا 2012 لقب برجل المباراة في ثلاث مبارياة مختلفة، بالإضافة إلى النهائي ضد إيطاليا التي فازت به لاروخا برباعية نظيفة، وبهذا أصبح أندريس إنييستا أول لاعب إسباني يفوز بالجائزة في ثلاث مسابقات متتالية وهي كأس أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012، ولقب أيضاً بلاعب الدورة في كأس الأمم الأوروبية 2012.

وواصل إنييستا عطائه مع الماتادور الإسباني حتي الآن مشاركًا في مونديال 2014 في البرازيل ويورو 2016 في فرنسا، ووصل مجموع مشاركاته مع المنتخب الإسباني الأول منذ عام 2006 حتي الآن ما يقرب من 125 مباراة سجل خلالها 13 هدف.

وحقق إنييستا خلال مسيرته الكروية إنجازات كبيرة للغاية مع برشلونة والمنتخب الإسباني وكذلك علي المستوي الشخصي، وقد جاءت علي النحو التالي :

(برشلونة)

الدوري الإسباني: 8 مرات :2004–05، 2005–06، 2008–09، 2009–10 2010–11، 2012–13، 2014–15، 2015–16.

كأس ملك إسبانيا: 6 مرات: 2008–09، 2011–12، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18.

كأس السوبر الإسباني: 7 مرات: 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016.

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات: 2005–06، 2008–09، 2010–11، 2014–15.

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات: 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية: 3 مرات: 2009، 2011 ، 2015.

(المنتخب الإسباني)

كأس العالم مرة واحدة: 2010.

بطولة أمم أوروبا مرتين: 2008، 2012.

بطولة أوروبا تحت 17 سنة مرة واحدة: 2001.

بطولة أوروبا تحت 19 سنة مرة واحدة: 2002.

(الإنجازات الفردية)

أفضل فريق في بطولة أمم أوروبا مرتين: 2008، 2012.

بطولة أمم أوروبا 2008: رجل المباراة في نصف النهائي ضد روسيا.

بطولة أمم أوروبا 2012 : رجل المباراة ثلاث مرات ضد إيطاليا، كرواتيا والنهائي ضد إيطاليا.

أفضل لاعب وسط مهاجم في الدوري الإسباني أربع مرات: 2009، 2011، 2012، 2013.

جائزة ألفريدو دي ستيفانو: ثاني أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2008–09 وثالث أفضل لاعب لموسم 2011–12.

جائزة فيفبرو تسع مرات: 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017.

جائزة اليويفا لأفضل فريق ست مرات: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2016.

جائزة بوشكاش: المركز الثاني 2009.

فريق النجوم في كأس العالم مرة واحدة: 2010.

رجل المباراة في كأس العالم 2010 ثلاث مرات: ضد تشيلي، باراجواي والنهائي ضد هولندا.

الكرة الذهبية: المركز الرابع 2009.

كرة الفيفا الذهبية: المركز الثاني. 2010، المركز الرابع في 2011، المركز الثالث في 2012.

ضمن أفضل فريق في العالم لعام 2010، مقدمة من مؤسسة "ESM".

أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة: 2012.

أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا مرة واحدة: 2012.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرة واحدة: 2012.

أفضل صانع ألعاب في العالم مرة واحدة: 2012، من "IFFHS".

كأس العالم للقارات الكرة الفضية مرة واحدة: 2013.

جائزة أونزي الفضية مرة واحدة: 2009.

جائزة أسطورة ماركا مرة واحدة: 2011.

أفضل لاعب إسباني في الدوري الإسباني مرة واحدة: 2009.

(الأوسمة)

جائزة أمير أستورياس مرة واحدة: 2010.

وسام الاستحقاق الرياضي الملكي مرة واحدة: 2011.