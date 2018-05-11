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السفارة السعودية: خاطبنا الخارجية الألمانية وطالبنا بسحب منتج الشركة الكحولية

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:42 م
السفارة السعودية: خاطبنا الخارجية الألمانية وطالبنا بسحب منتج الشركة الكحولية
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الفجر السعودي
 
أصدرت السفارة السعودية في ألمانيا بياناً بخصوص قيام شركة كحولية بوضع علم المملكة على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية، وطالبت بتقديم اعتذار وسحب المنتج الذي استفز مشاعر المسلمين.

وقالت السفارة في بيان لها: "تابعت سفارة المملكة ما تم تناقله بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شركة Eichbaum الألمانية ومقرها مدينة مانهايم بنشر صورة لعلم المملكة على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية". حسب صحيفة "سبق"

وتابعت: "تواصلت السفارة على الفور مع الجهات الألمانية المختصة مبدية رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة بوضع علم السعودية والذي يحتوي على كلمة التوحيد، الأمر الذي يشكل مساساً بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازاً لمشاعر المسلمين، والسفارة على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".

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