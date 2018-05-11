بلحاج.. ذراع قطر في ليبيا



حيث ولد "بلحاج" في طرابلس، والتحق بساحة القتال في أفغانستان، وأسس "لجماعة الليبية المقاتلة" أحد أذرع القاعدة، وقد استهدفت السلطات الليبية معسكراته فهرب إلى أفغانستان ومنها إلى تركيا.



وظهر "بلحاج" بشكل مفاجىء أثناء الثورة على القذافي، وبجانبه ضابط قطري، ثم نصب نفسه قائدا لكتيبة ثوار ليبيا المدربة قطريا.



تداول عدد من النشطاء، مقطع فيديو يرصد تاريخ عبدالحكيم بلحاج، والذي يعد بمثابة ذراع قطر في ليبيا.