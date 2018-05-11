بعنوان "آفة العصر".. وزارة البيئة بمكة تقيم ندوة إرشادية بحضور المزارعين

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ ندوة إرشادية عن سوسة النخيل الحمراء "آفة العصر" بحضور ممثلي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس علي الشهري، والمهندس سعيد المالكي، وذلك في مزرعة الماجدية للدكتور أحمد عاشور مدير مركز الأمير ماجد للتنمية.





وألقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، كلمة ترحيبية بالضيوف، ومن ثم تحدث عن جهود الوزارة متمثلة في فروعها بالمناطق ومكاتبها بالمحافظات وما يقومون به من خدمات إشرافية وإرشادية وزراعية وبيطرية للمزارعين في أنحاء المملكة كافة. حسب صحيفة "سبق"





بعد ذلك أثرى الندوة بشكل مفصل الدكتور خالد بن علي عسيري رئيس قسم زراعة المناطق الجافة بكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز؛ حيث عرف بهذه السوسة وآلية اكتشافها وطرق مكافحتها.





وانتهت الندوة باستفسارات وأسئلة المزارعين، تم فيها النقاش والإجابة عن تساؤلاتهم. وفي الختام كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المشاركين والرعاة لهذه الندوة.







