ضبط محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة بمطار برج العرب (صور)

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة، محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولتي تهريب لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط أيركايرو رقم (MS502) القادمة من الكويت اشتبه كلا من الأستاذ سامح الشرباش رئيس الوردية، والأستاذ جورج شكر مأمور الجمارك في الراكب ب. م. ت حيث تلاحظ من خلال جواز سفره قصر فترة السفر والعودة 5 أيام، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي.





وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك، قرر تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص الذاتي للركاب والمسافرين حيث تأكيد الاشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائي إسلام قبارى، محمود الوحش.





وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا برئاسة مستور أبوثلاث رئيس الوردية وخالد حواش رئيس قسم التعريفة وصلاح محمود مأمور الجمرك، وعاصم محمد ومى محمد مأمورى الجمرك وهشام مصباح (أمن جمركى) ونشأت فؤاد (مكافحة تهريب) فتم العثور على 10 هواتف محمولة ماركة I phone مخبأة داخل جاكيت الراكب وأسفل كمر البنطلون الذي يرتديه.





وفي المحاولة الثانية، أشتبه كلا من مستور أبوثلاث رئيس الوردية وعاصم صومع مأمور الحركة في الراكب ع. ع. ع (سائق) مصرى قادم على ذات الرحلة القادمة من الكويت وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوما جمركية أفاد بوجود كمية من الطرح الطبيعى.





وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه جمركية لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه من نفس اللجنة السابقة حتي تم العثور على عدد (240) طرحة حريمى ماركات وألوان وأحجام ومقاسات مختلفة داخل حقائبه وهى كمية تستوجب العرض على وزارة التجارة والصناعة لتقرير مايتم بشأنها، وبتفتيش الراكب ذاتيا؛ تم العثور على عدد 10 هواتف محمولة ماركة I phone مخبأة بذات طريقة الراكب الأول.





قرر عبد الناصر عزالدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط للراكبين رقمى و24 23 لسنة 2018 وحجز الطرح الحريمى (20) دستة للعرض على قطاع التجارة الخارجية.





وقام الراكبان بسداد مقابل التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضدهما، وتم التحفظ على المضبوطات لحين قبول التصالح بصفة نهائية وكذلك التصالح مع وزارة التجارة بدفع ربع قيمة المضبوطات حسب تثمين مصلحة الجمارك.





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.