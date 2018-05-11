رسالة حسام غالي الأخيرة في الملاعب





حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إنه يشكر جماهير الأهلي التي تواجدت، اليوم الجمعة، في ملعب هزاع بن زايد لحضور مهرجان اعتزاله.





ووجّه «غالي» الشكر، في كلمته، للنادي الأهلي ومنظومته بالكامل، بداية من مجلس الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، واللاعبين، والإداريين، والعمال، وكل من ساعدوه لما وصل إليه اليوم.





ووجّه «غالي» الشكر لجماهير النادي الأهلي في كل مكان، والتي دومًا ما ساندته في مسيرته مع الكرة، ووصولا للجماهير التي حضرت لقاء أياكس اليوم لتوديعه.





واختتم «غالي» كلمته بتوجيه الشكر لزوجته وأسرته بالكامل، وتحديدًا والده -رحمه الله- والذي تمنى وجوده بجواره ومشاهدة مسيرته الكروية على مدار السنوات الماضية، وذكر «غالي» أنه يوجّه الشكر لوالده والدته، مؤكدًا أنه يوجه التحية أيضًا لروح شهداء النادي الأهلي.





ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال الكابيتانو الذي انطلق منذ لحظات.



