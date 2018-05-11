"عمل الرياض" يحرر 190 مخالفة وينذر 130 منشأة

أسفرت الجولات التي نفّذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات الشريكة؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها، عن تحرير "188" مخالفة وإنذار "132" منشأة، وضبط "36" وافداً مخالفاً لنظام العمل.





واستهدفت الجولات التفتيشية المفاجئة، المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة، وكلاً من محافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وعفيف، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وسدير). حسب صحيفة "سبق"





وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أحمد المطوع: ستتواصل الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وعلى جميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.





وأضاف: المخالفات شَمِلت توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.





ودعا "المطوع" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ مشيراً إلى التعامل الفوري مع جميع البلاغات.







