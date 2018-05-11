ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:32 م
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
الريال السعودي- أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الريال السعودى، في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات البنوك اليوم الجمعة  11-5-2018، مسجلاً 4.71 جنيها للشراء، و4.74 جنيها للبيع.

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.

يذكر أن هناك توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 6:40:04 PM