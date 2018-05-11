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أستاذ أمراض الأسماك يكشف تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:35 م
أستاذ أمراض الأسماك يكشف تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية
مزارع سمكية
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور رفعت الجمل، الأستاذ بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، عن تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية، مشيرا إلى أن 77% من الثروة السمكية في مصر من المزارع السمكية و23% من البحار والبحيرات.

وأضاف خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن التغيرات المناخية قد تؤثر على المزارع التى لا تتبع الأسلوب العلمي، مؤكدا على أهمية الاستعانة بمتخصصين لاتباع الإرشادات العلمية.
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