أندرسون يبلغ نصف نهائي مدريد

بلغ الجنوب أفريقي كيفن أندرسون نصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة لأول مرة في مسيرته بعد تغلبه اليوم الجمعة، على الصربي دوسان لايوفيتش.

وفي ساعتين و12 دقيقة تغلب أندرسون المصنف الثامن عالميا والمرشح السادس للقب، على لايوفيتش بنتيجة 7-6 (7-3) و3-6 و6-3.

ويواجه أندرسون في نصف النهائي الفائز بالمباراة التي تجمع بين الإسباني رافائيل نادال المصنف الاول عالميا والنمساوي دومينيك تيم المصنف السابع.