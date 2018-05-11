المخابرات الروسية تحبط هجمات إرهابية على مسيرة "الفوج الخالد" في موسكو

كشف نائب وزير الخارجية الروسي "أوليغ صيرومولوتوف"، اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الروسي أحبط هجمات إرهابية على المشاركين في مسيرة "فوج الخالدين" بموسكو ضمن الفعاليات الاحتفالية بعيد النصر.









وقال صيرومولوتوف، في حديث لوكالة "تاس" نشر اليوم الجمعة، إن الاستخبارات الروسية تمكنت، قبيل عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، من توقيف عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على "فوج الخالدين" في العاصمة موسكو يوم الـ9 من مايو الجاري.









وأضاف صيرومولوتوف أن الأمن الروسي ضبط أسلحة كانت بحوزة عناصر تلك المجموعات الإرهابية وكانت مجهزة لمهاجمة المسيرة الاحتفالية، مشيرا إلى أنه "خلال الفترة من 21 حتى 24 أبريل تم القضاء على 26 إرهابيا".









وقال المسؤول الروسي إن الشبكة الإرهابية كانت احتياطية ونشطت في شمال غرب سيبيريا، وتحديدا في دائرة أورال الفيدرالية.









وأوضح صيرومولوتوف أن الأمن الروسي تمكن من الكشف على تلك الشبكة أثناء مراقبة وتوقيف عناصر المجموعة الإرهابية الأساسية التي تتبع إليها الشبكة، في مدينة سان بطرسبورغ العام الماضي.









وأضاف: "حينما كنا ندرس مصادر تمويل الجماعة، علمنا أن التمويل يأتي من تركيا، ومن ثم وصلنا إلى مجموعة احتياطية في سيبيريا".









تجدر الإشارة إلى أن مسيرة "فوج الخالدين" أو "الفوج الخالد" هي فعالية مدنية وطنية واسعة النطاق تنظم في مدن روسيا منذ العام 2011 لتشمل دولا أخرى لاحقا، لإحياء ذكرى جيل الحرب الوطنية العظمى، والعسكريين والمدنيين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.









وبحسب وزارة الخالية الروسية، فقد شارك أكثر من 10 ملايين روس في مسيرات "الفوج الخالد" هذا العام، وضمت موسكو منهم أكثر من مليون شخص.



