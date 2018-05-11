من الأفلاج.. المحافظ يدشّن مركز الفنون التشكيلية بلجنة التنمية

دشن محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين، مساء أمس الخميس، مركز الفنون التشكيلية بلجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج؛ حيث جاء افتتاح المركز دعمًا للحركة التشكيلية وتنمية للذوق الفني العام لدى كافة فئات المجتمع بالمحافظة وتمشيًا مع سياسة المملكة في 2030 في تنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب الكامنة والعمل على تنميتها وتطويرها.





من جهته أوضح مدير مركز الفنون التشكيلية عبدالرحمن المبارك، في كلمته خلال التدشين، عن رؤية ورسالة المركز تجاه أبناء وبنات المحافظة التي تدعو إلى تنمية مواهبهم الفنية ودمجها مع منظومة المجتمع؛ ما يعزز مستوى الحركة التشكيلية ويرفع مكانة أبناء الوطن في المحافل العالمية، كما تطرق "المبارك" إلى أهداف المركز التي تتركز على إقامة المعارض والورش والدورات التشكيلية ودعم الملتقيات السنوية للمهتمين بمجال الفن التشكيلي. وفق صحيفة "سبق"





وأكد مدير المركز على أهمية الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية ذات الاهتمام المشترك وتفعيل الأنشطة في المحافل والفعاليات بما يتوافق مع أهداف المركز ودعم الإصدارات والمطبوعات وإقامة المسابقات والندوات التثقيفية واقتناء الأعمال الإبداعية لأبناء المحافظة، مثمنًا في الوقت نفسه لرئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان احتضانَ اللجنة هذا المركزَ ودعمه.



