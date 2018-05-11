كفيتوفا تتأهل لنصف نهائي مدريد

أكملت التشيكية بيترا كفيتوفا، المرشحة العاشرة للقب، عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزها في ربع النهائي على منافستها الروسية داريا كاساتكينا، بواقع 6-2 و6-0، في 65 دقيقة.

وبذلك ضربت كفيتوفا موعدا في قبل النهائي، مع مواطنتها كارولينا بليسكوفا، المتأهلة على حساب متصدرة التصنيف العالمي، الرومانية سيمونا هاليب، بنتيجة 4-6 و3-6، في 69 دقيقة.

وكانت لاعبة التنس الهولندية كيكي بيرتينس، قد نجحت اليوم في تخطى عقبة الروسية ماريا شارابوفا، وفازت عليها بنتيجة 6-4 و2-6 و3-6، بعد ساعتين وخمس دقائق، لتتأهل على حسابها لنصف النهائي.

وتلاقي بيرتينس في نصف النهائي، الفرنسية كارولين جارسيا (المصنفة السابعة)، المتأهلة على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بنتيجة 6-2 و6-3، في 77 دقيقة.