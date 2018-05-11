ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كفيتوفا تتأهل لنصف نهائي مدريد

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:31 م
كفيتوفا تتأهل لنصف نهائي مدريد
كفيتوفا
طباعة
وكالات
 
أكملت التشيكية بيترا كفيتوفا، المرشحة العاشرة للقب، عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد فوزها في ربع النهائي على منافستها الروسية داريا كاساتكينا، بواقع 6-2 و6-0، في 65 دقيقة.

وبذلك ضربت كفيتوفا موعدا في قبل النهائي، مع مواطنتها كارولينا بليسكوفا، المتأهلة على حساب متصدرة التصنيف العالمي، الرومانية سيمونا هاليب، بنتيجة 4-6 و3-6، في 69 دقيقة.

وكانت لاعبة التنس الهولندية كيكي بيرتينس، قد نجحت اليوم في تخطى عقبة الروسية ماريا شارابوفا، وفازت عليها بنتيجة 6-4 و2-6 و3-6، بعد ساعتين وخمس دقائق، لتتأهل على حسابها لنصف النهائي.

وتلاقي بيرتينس في نصف النهائي، الفرنسية كارولين جارسيا (المصنفة السابعة)، المتأهلة على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بنتيجة 6-2 و6-3، في 77 دقيقة.
المزيد عن: مدريد كفيتوفا تنس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 6:40:04 PM