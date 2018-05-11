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رسو أكبر حقول النفط العراقية على "لوك أويل" الروسية

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:27 م
رسو أكبر حقول النفط العراقية على لوك أويل الروسية
نفط -أرشيفية
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وكالات
 
وقعت شركة النفط الروسية "لوك أويل" مع العراق على خطة لاستثمار حقل "غرب القرنة 2" حتى العام 2025، وحدد الجانبان سقف إنتاج النفط من هذا الحقل بـ800 ألف برميل يوميا. 

وورد في بيان صادر عن "لوك أويل" اليوم الجمعة، أن الخطة التي اتفق عليها الجانبان تستهدف الوصول بإنتاج الحقل النفطي المذكور إلى 480 ألف برميل يوميا بحلول 2020، وإلى 800 ألف برميل يوميا بحلول 2025 .

ويقع حقل "غرب القرنة 2" جنوب العراق ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطه المؤكد حوالي 14 مليار برميل.

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