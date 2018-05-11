نائب وزير الزراعة: 90 ألف طن إنتاج الفدان من الاستزراع السمكي



وأضافت محرز، خلال حوارها مع فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن مياه الأبار تستخدم في تربية الأسماك وزراعتها.



وكشفت محرز أن الفدان في الاستزراع السمكي ينتج 90 طن سمك، وبينت أن الوزارة قامت بإنشاء مزارع متعددة في أنحاء متفرقة، وتم إنشاء مزرعة بجوار مسجد الروضة الذي شهد الحادث الإرهابي العام الماضي.



قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن مياه الأبار لا تستخدم في الزراعة مباشرة، بل يتم إدخالها في أحواض سمكية تتنوع صناعتها بين البلاستيكي أو الأسمنتي حتى لا تتغلغل في الصحراء لطبيعتها الرميلة.