اختيار قانوني سعودي ضمن أفضل 100 شخصية عربية

حصل الدكتور منير بن علي بن هاشم القرني ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الملك سعود وخبير التحفيز بالأكاديمية العربية الكندية للتدريب، على التكريم ضمن أفضل 100 شخصية عربية أثرت في المجتمعات العربية.





جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر تكريم أهم 100 شخصية عربية لعام 2018 من خلال اتحاد رواد الأعمال العرب، برعاية الوزير طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية. حسب صحيفة "سبق"





وحضر التكريم: الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة "د. خالد بن عبدالله النامي"، الذي أعرب عن سعادته باختيار شخصية سعودية ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في المجتمع.





وقال "النامي": هذا التكريم والاختيار دليل واضح على أن المملكة تشهد طفرة كبيرة على كافة الصُّعُد، وأن الشخصية السعودية باتت تتمتع بحضور قوي في مختلف المحافل الدولية خاصة التعليمية والثقافية.





وأضاف: المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ تعمل على توفير المناخ الجيد الذي يفتح مجال الإبداع أمام الشخصية السعودية بداية من الأطفال ومرورًا بالشباب والرجال؛ كل في مجاله.





وأردف: الدكتور "منير" نموذج مشرف في القانون وفي مجال خدمات المجتمع.







