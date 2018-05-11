نهى حمدي: سعيدة بنجاح الدورة الأولى من مهرجان "world arts day"
وأضافت: شرف كبير أن تحمل هذه الدورة باسمي ووجود كم كبير من النجوم في المهرجان علي رأسهم النجمة الكبيرة لبني عبدالعزيز والفنان الكبير جميل راتب والنجم فاروق الفيشاوي والنجمة درة والنجمة روجينا والنجم محمود عبدالمغني والنجم احمد زاهر والفنان سيد رجب والشاعر أمير طعيمة والفنانة منة فضالي والفنانة لقاء سويدان والفنان طارق صبري والفنانة نيرمين ماهر والفنان محمد الشقنقيري والفنانة ايمان سلامة وكل النجوم الذين حضروا.
وأتوجه بالشكر للإعلامية حجيبة ماء العينين من المغرب على ثقتها الغالية في ادارة المهرجان وأنها وفرت كل الامكانيات التي ساعدت علي نجاح الدورة.
كما أتوجه بالشكر للأستاذ عبدالعلي طارق من بلد المغرب مدير المهرجان والاستاذ وشركة التنظيم لمالكها هشام أنور وهشام صقر والصحفي موسي صبري المستشار الاعلامي للمهرجان ورانيا يحيي والدكتور باهي ومهندس الديكور اسلام عادل علي المجهود الكبير علي نجاح الدورة.