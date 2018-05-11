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التموين: إقبال غير متوقع من المواطنين على معارض "أهلًا رمضان"

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:17 م
التموين: إقبال غير متوقع من المواطنين على معارض أهلًا رمضان
معارض أهلا رمضان
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أمنية فوزي
 
قال محمد سويد مستشار وزير التموين، إن الوزارة استعدت لشهر رمضان جيدًا، وأقامت معارض "أهلًا رمضان" بأسعار منخفضة.

وأضاف "سويد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحياة" اليوم الجمعة: "إقبال غير متوقع من المواطنين على معارض أهلًا رمضان، وحالة من الرضا على أسعار السلع والمنتجات".

وأشار إلى أنهم لم تصل إليهم شكوى واحدة عن نقص السلع الأساسية، وأن أسعار السلع بمعارض "أهلًا رمضان" أقل بكثير من الأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين.
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