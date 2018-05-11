منى محرز: من حق المواطن أن يجد السلع بسعر غير مغالي فيه
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:16 م
جهاد جمال
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنها تريد أن يجد المواطن السلع بسعر عادل وغير مغالى فيه.
وأضافت محرز، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن تحقيق العدالة في أسعار السلع يتحقق بزيادة الإنتاجية.
وتابعت نائب وزير الزراعة، إن الوزارة لا تتاجر ولكنها تشجع الإنتاج، مضيفة أنها لها دور كبير في جميع القطاعات الزراعية.
وأضافت محرز، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن تحقيق العدالة في أسعار السلع يتحقق بزيادة الإنتاجية.
وتابعت نائب وزير الزراعة، إن الوزارة لا تتاجر ولكنها تشجع الإنتاج، مضيفة أنها لها دور كبير في جميع القطاعات الزراعية.