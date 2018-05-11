تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة 11-5-2018

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة 11 -5-2018، بعد الوصول إلى الحد الأقصى منذ نوفمبر عام 2014، على خلفية الوضع بشأن إيران، وفقا لبيانات التداول.





وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو، لمزيج برنت بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى 77.34 دولار للبرميل.





وفى وقت سابق، وصل سعر مزيج برنت إلى 78 دولارا تقريبا للبرميل الواحد، وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.08 بالمئة ليصل إلى 71.3 دولار للبرميل.





وتزيد الإصلاحات فى سوق النفط، فى آمال المستثمرين، التى قد تساعد الإمدادات البديلة فى تسوية التراجع المستقبلى فى تصدير المواد الخام من إيران فى ضوء استعادة العقوبات ضد البلاد.





ويأمل المشاركون فى السوق أن تزيد دول أوبك إنتاجها من أجل منع نقص إمدادات النفط فى السوق.





وتنقل وكالة "رويترز"، عن محللى "آنز بنك": "أن السوق الآن تراقب عن كثب قدرة دول "أوبك" ومنتجى النفط الآخرين على الاستجابة لحدوث إعاقات محتملة فى الإمدادات من المواد الخام. وينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى الكويت والعراق كمنتجين يتمتعون بأفضل الفرص بسرعة زيادة الإنتاج ردا على احتمال انخفاض الصادرات من إيران".





وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووى الإيرانى، الذى تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران فى عام 2015.





كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التى تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.



