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مدير أمن الجيزة ينتقل لمكان محاولة انتحار شاب بالعجوزة

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:10 م
مدير أمن الجيزة ينتقل لمكان محاولة انتحار شاب بالعجوزة
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إيمان عبد العاطي
 

انتقل اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وعددًا من القيادات الأمنية بالمديرية لمكان محاولة شاب الانتحار، بعد صعوده أعلى أحد أبراج الهواتف المحمولة بجوار وحدة مرور العجوزة. 

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إقناع شاب في التراجع عن الانتحار، بعد صعوده أحد أبراج الهواتف المحمولة، بجوار وحدة مرور العجوزة.

تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار بورود بلاغا بصعود شابا أعلى أحد أبراج الهواتف المحمولة، بجوار وحدة تراخيص العجوزة، ودفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية، برجال الحماية المدنية، وسلم هيدروليكي لسهولة الصعود أعلى البرج، وتبين أن البرج بارتفاع أكثر من 120 مترا. 

ونجحوا في إقناعه بالتراجع عن الانتحار وإنزاله، بعد توعده في مساعدته بحل مشاكله، وتبين انه في العقد الثاني من العمر، ويمر بحالة نفسية سيئة، وحرر محضرا بالواقعة.

المزيد عن: مرور العجوزة انتحار رجل أعمال في الرحاب الهواتف المحمولة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة الانتحار أبراج الهواتف
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