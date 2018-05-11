من بين 30 مسلسلا.. بورصة "يوتيوب" تعلن الحصان الرابح في رمضان 2018

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، رصدت بوابة "الفجر الفنى" استعدادات شركات الانتاج بطرح البرومهات الرسمية لمسلسلاتها التى ستشارك بالماراثون الرمضانى عبر موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب" حيث جاءت نسب المشاهدة لتعلن عن الحصان الرابح الذى سيحتل المرتبة الاولى بالعرض فى رمضان.

كما حددت ايضا نسب المشاهدة ايضا الـ 6 مراكز الاخريات، حيث جاء فى المرتبة الاولى الاسطورة محمد رمضان بنسبة مشاهدة 4 مليون، وجاء فى المرتبة الثانية ليصبح وصيف الحصان الرابح الفنانة اياد نصار بمسلسل "ليالي اوجينا" والذى حصل على نسبة مشاهدة 2 مليون، ، وجاء فى المرتبة الثالثة الزعيم عادل امام بنسبة مشاهدة 929 ألف، بينما جاء فى المرتبة الرابعة الفنان أمير كراره، ببرومو الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" والذى سجل 717 ألف مشاهدة.

وجاء فى المرتبة الخامسة مسلسل الرحلة، للفنان باسل الخياط، حيث سجل بنسبة مشاهدة 716 ألف مشاهدة، وجاء فى المرتبة السادسة النجم احمد عز، بمسلسل "ابو عمر المصرى"، وسجل نسبة مشاهدة 537 ألف مشاهدة، وجاء فى المرتبة السابعة الفنان عمرو يوسف، بمسلسل "طايع" والذى سجل نسبة مشاهدة 460 ألف، وجاء فى المرتبة الثامنة والاخيرة الاخيرة فى قائمة الأوائل المنافسين الفنان هانى سلامة، بمسلسل "فوق السحاب" وسجل نسبة مشاهدة 383 ألف.

وجاءت نسب المشاهدة للمسلسلات المشاركة بالماراثون الرمضانى كالتالي:





"رسايل" للفنانة مي عزالدين، 130 ألف مشاهدة.





"رحيم" للفنان ياسر جلال 151 ألف مشاهدة.





"سك على أخواتك" للفنان على ربيع 72 ألف مشاهدة.





"بالحجم العائلي" للفنان يحيي الفخرانى 12 ألف مشاهدة.





"اختفاء" للفنانة نيللي كريم 110 ألف مشاهدة.





"أرض النفاق" للفنان محمد هنيدى 292 ألف مشاهدة.





"قانون عمر" للفنان حمادة هلال 78 ألف مشاهدة.





"أيوب" للفنان مصطفى شعبان 189 ألف مشاهدة.





"ربع رومي" للفنان مصطفى خاطر 12 ألف مشاهدة.





"عزمي وأشجان" للثنانى الفنان حسن الرداد وزوجتة الفنانة ايمى سمير غانم 97 ألف مشاهدة.





"ضد مجهول" للفنانة غادة عبدالرازق 16 ألف مشاهدة.





"أمر واقع" للفنان كريم فهمي 52 ألف مشاهدة.





"الوصية" للفنان اكرم حسنى 6 ألاف مشاهدة.





"لعنة الكارما" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 74 ألف مشاهدة.





"ممنوع الاقتراب والتصوير" للفنانة زينة 20 ألف مشاهدة.





"بركة" للفنان عمرو سعد 8 آلاف مشاهدة.





"سلسال الدم" الجزء الخامس والأخير 48 ألف مشاهدة.