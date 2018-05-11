مساعد وزير الداخلية يتفقد المترو لمتابعة الحالة الأمنية

تفقد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، محطات "أنور السادات - كلية الزراعة – المعادى - العتبة – الشهداء- قسم شرطة ثان المترو – سراى القبة"؛ لمتابعة الحالة الأمنية، وذلك فى ضوء المستجدات الأمنية على الساحة الداخلية وما تشهده البلاد بشأن استهداف مؤسسات الدولة، ومنها مرفق "مترو الأنفاق".









وأكد مساعد وزير الداخلية، على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل والإخطار الفورى بأية ملاحظات فى حينه مع التأكيد على حسن تفعيل الخدمات المقدمة لجمهور الركاب من المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتى تنعكس بدورها على بث روح الثقة والطمأنينة بين المواطنين.





وشدد مساعد وزير الداخلية على ضرورة تشغيل أجهزة ،(X. RAY) وبوابات الكشف على المعادن على أبواب المحطات، والتأكد من صلاحيتهم، وفحص الحقائب، والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والإخطار الفورى عن أية ملاحظات فى حينها، وحسن معاملة الجمهور، واحترام حقوق الإنسان.





وشدد مساعد وزير الداخلية، على مداومة فحص متعلقات المترددين على المرفق وضرورة تعقيم الأرصفة والصالات ومداخل ومخارج المحطات والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها للعمل بصفه مستمرة وعقب الانتهاء، موجهًا بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة (بالشرطة النسائية) وتحقيق الاشتباه داخل القطارات والانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار.









وتفقد مدير شرطة النقل، مداخل ومخارج المحطة للوقوف على مدى تأمينها وإزالة كل ما يعوق حركة سير الركاب وقيامه بالإشراف على إزالة عدد من الباعة شاغلى الطريق مفترشى مداخل ومخارج المحطات، علما بوجود رصيف محدد للمدخل والمخرج.





كما كلف بضرورة الإزالة الفورية لأى افتراش على الأرض وتحرير المحاضر اللازمة، ومر على ديوان قسم رابع شرطة مترو الأنفاق بمحطة العتبة لمتابعة سير العمل وتفقد غرفة حجز المتهمين وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لهم والعرض على النيابة.







