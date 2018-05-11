تنظيم قافلة طبية بقرية السوالم بمركز طهطا في سوهاج الثلاثاء القادم

اعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن قيام جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتنظيم قافلة طبية بقرية السوالم بمركز طهطا يوم الثلاثاء القادم 15 مايو ووقافلة اخري بقرية سفلاق بمركز ساقلتة يوم الاربعاء القادم 16 مايو حيث يتم الكشف والفحوصات وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم اعلي مستوي من الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع جامعة سوهاج ووزارة الشباب والرياضة.



وأكد المحافظ على أهمية دور الجامعة المجتمعى وفى خدمة البيئة ومؤسسات المجتمع المدني فى المشاركة المجتمعية ومعاونة الحكومة فى تقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وخاصة بالقرى الاكثر احتياجا، وتوفير الأدوية وأجراء الأشعات والفحصوات اللازمة للمرضي من المواطنين بالمجان.



وشدد " عبد المنعم " علي مسئولي الوحدات المحلية بطهطا وساقلتة بتقديم كافة اوجه التعاون لإنجاح القوافل الطبية وضمان الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا لدور مديرية الصحة والتعاون المستمر لتوفير المزيد من القوافل الطبية العلاجية بمختلف مراكز وقري المحافظة.