مرسيدس الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة إسبانيا الكبرى

تمكن الفنلندي سائق مرسيدس، فالتيري بوتاس في تسجيل أسرع زمن يوم الجمعة في حلبة برشلونة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2018 على الإطارات السوفت الصفراء محققا دقيقة واحدة و 18.148 ثانية تلاه زميله في الفريق لويس هاميلتون مستخدما إطارات الميديوم البيضاء بفارق 0.849 ثانية. وأكمل الفنلندي 32 لفة بينما اكتفى زميلة البريطاني 22 لفة.





وسجل سائق فريق فيراري سيباستيان فيتيل ثالث أسرع زمن بـ 24 لفة في التجارب متوفقا على سائق ريد بُل ماكس فيرستابن وزميله في الفريق الأحمر كيمي رايكونين.





وكان سادس أسرع سائق من نصيب إبن البلد، الإسباني فيرناندو الونسو مكملا 26 لفة مستخدما 7 مجموعات من إطارات السوفت الصفراء.





وحل الأسترالي سائق ريد بُل أسرع سابع بعد أن إصطدم على الحائط عند المنعطف الرابع إذ فقد السيطرة على السيارة بفعل الرياح وعدم وجود تماسك في الحلبة.





وشهدت التجارب عودة السائق روبرت كوبيسا خلف مقود زميله الروسي سيرغي سيروتكين ‘FW41’ للوليامز إذ يعد كوبيسا سائق تجارب للفريق. وكان آخر سباق انهاه البولندي في عام 2010 لفريق رينو آنذاك في حلبة مرسى ياس ضمن جائزة الإمارات الكبرى. ويذكر أنه كان قد أصيب بإصابة بالغة في يده اليمنى في رالي روندي دي أندورا الإيطالي عام 2011.



