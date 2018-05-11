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"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)

الجمعة 11/مايو/2018 - 05:02 م
الحرية على الأبواب.. هتاف الأطباء للتضامن مع طبيب العاشر (صور)
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منى صموئيل _ تصوير: نيرمين فتحىمنى صموئيل _ تصوير:
 
نظمت النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الطبيب محمد حسن "طبيب العاشر من رمضان"، على سلالم دار الحكمة، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة.

رفع الأطباء لافتات كتب عليها: "كرامة الأطباء خط احمر، إذا لم نحمى الأطباء.. فكيف نحمى المرضى، محمد حسن برئ، ادعم محمد حسن، العمل الطبى واجب وليس جريمة"، وهتفوا قائلين: "متعبناش متعبناش الحرية مش ببلاش، على الصوت اللى بيهتف مش هيموت، شدوا حيلكم يا شباب الحرية على الأبواب، سيبوا الورد يفتح سيبوا محمد زميلنا مش هنسيبه".

يذكر أن مشكلة الطبيب محمد حسن، بدأت يوم 20 مارس الماضى الساعة السابعة مساء، بانتقال أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت.

وتأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلًا، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا انه تم صرف الطبيب من النيابة بدون أخذ أقواله.

وأصدرت محكمة العاشر من رمضان حكمها ضد الدكتور محمد حسن بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه كفالة لوقف التنفيذ.

"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
"الحرية على الأبواب".. هتاف "الأطباء" للتضامن مع "طبيب العاشر" (صور)
المزيد عن: دار الحكمة النقابة العامة للأطباء العاشر من رمضان الطبيب محمد حسن
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