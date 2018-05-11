التقاط أول صور تجسسية لدودج تشارجر هيلكات 2019
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:48 م
التقطت عدسات المصورين أول صور تجسسية لدودج تشارجر هيلكات 2019 أثناء إختبارها قرب مقر SRT الرئيسي في ديترويت.
نلاحظ من الصور أن تشارجر هيلكات 2019 ستأتي بتحديثات بسيطة تشمل المصابيح الأمامية والصدام الأمامي, ويتوقع أن تحافظ السيارة على تصميم الشبك الأمامي. ولا يبدو أن دودج قامت بأي تغييرات في أجزاء السيارة الأخرى, ولا تكشف الصور عن أي تفاصيل للداخلية وما إن كانت حصلت على تغييرات جديدة.
ميكانيكياً, يتوقع أن تبقي دودج محرك الـ V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج بقوة 707 حصان و 880 نيوتن-متر من عزم الدوران.
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