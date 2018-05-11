التقاط أول صور تجسسية لدودج تشارجر هيلكات 2019

التقطت عدسات المصورين أول صور تجسسية لدودج تشارجر هيلكات 2019 أثناء إختبارها قرب مقر SRT الرئيسي في ديترويت.





نلاحظ من الصور أن تشارجر هيلكات 2019 ستأتي بتحديثات بسيطة تشمل المصابيح الأمامية والصدام الأمامي, ويتوقع أن تحافظ السيارة على تصميم الشبك الأمامي. ولا يبدو أن دودج قامت بأي تغييرات في أجزاء السيارة الأخرى, ولا تكشف الصور عن أي تفاصيل للداخلية وما إن كانت حصلت على تغييرات جديدة.



