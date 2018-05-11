"ترميم" الخيرية تُبرم اتفاقيات لإنقاذ منازل المحتاجين بالأحساء

أبرمت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية؛ من خلال نائب رئيس مجلس الإدارة محمد بن ناصر الفهيد، ثلاث اتفاقيات تعاون مع جمعية "الجفر" الخيرية للخدمات الاجتماعية ومثّلها رئيس مجلس الإدارة سعد بن عبدالله الجبر، وجمعية "الجشة" الخيرية بالأحساء ومثّلها رئيس مجلس الإدارة أحمد بن عبدالله المشرف، وجمعية "الطرف" الخيرية للخدمات الاجتماعية ومثّلها عصام بن أحمد الراشد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التكافل الاجتماعي.





وقال "الفهيد": الاتفاقيات تهدف للوصول للأسر المحتاجة من خلال الجمعيات الخيرية في محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية، من منطلق التكامل التخصصي؛ حيث تساعد في تقديم الخدمة للمستحق الأول؛ بناء على مجموعة من المعايير ووفق آلية سهلة. حسب صحيفة "سبق"





من ناحيته، قال "الجبر": هذه الشراكة تُنهي معاناة عدد من المستفيدين وتكفل لهم الحياة الكريمة في بيئة مريحة.





بدوره، أشاد "الراشد" بالدور الذي تمارسه جمعية "ترميم" لخدمة مستفيديها وفق آلية واضحة ودقيقة.





أما "المشرف"؛ فقد قال: ما شاهدناه من مشاريع سابقة لجمعية "ترميم"؛ يجعلنا نطمئن على نوعية وجودة الخدمات.







