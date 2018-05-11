افتتاح جسر فواز مع طريق "مكة- جدة" قبيل رمضان

أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، المهندس خالد العتيبي، افتتاح تقاطع جسر الأمير فواز مع طريق "جدة- مكة" السريع قبل مطلع شهر رمضان المقبل.





وقال "العتيبي" خلال شرح قدّمه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمقر الإمارة بجدة، مؤخراً، عن مشاريع الفرع بالمنطقة: يجري تنفيد ٦٨ مشروعاً، وسينتهي ٢١ مشروعاً منها خلال العام الميلادي الحالي. وفق صحيفة "سبق"





وهنّأ الأمير خالد الفيصل، المهندس "العتيبي" بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمنطقة.





واستعرض مشاريع الطرق المدرجة في ميزانية العام الحالي، والبالغ عددها 16 مشروعاً نوعياً ستطرح للترسية قريباً، وتشمل ازدواج العديد من الطرق.





وفي ختام اللقاء، قدّم مدير عام النقل بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل؛ مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل الجهود.







