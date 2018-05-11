أكد الدولي الإسباني وقائد فريق برشلونة، أندريس إنييستا، أن سبب رحيله عن النادي الكاتالوني بنهاية الموسم ليس اقتصادياً، مشيراً إلى أنه يهتم أكثر بالمستوى الكروي والمدينة والظروف التي سيلعب بها.



وفي حدث دعائي ببرشلونة مع سائقي فريق "رد بول" لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، الأسترالي دانييل ريتشاردو والهولندي ماكس فيرستابن، قال إنييستا: "الأمر لا يتعلق بالمال، على الرغم من أن العروض ضخمة جداً".



وأوضح إنييستا (34 عاما) أن "الأمر يتعلق بكرة القدم التي سألعبها والمدينة والظروف التي ستحيط بي، وكل ما يهم أندريس إنييستا على المستوى الرياضي والشخصي".



وأضاف "الرسام": "أريد أن أحمل الأمور التي تحيط بي هنا للمكان الذي سأذهب إليه.. إنها خطوة مهمة في مسيرتي وأود أن استمتع كما فعلت هنا"، دون أن يكشف عن الفريق الذي سينتقل إليه هذا الصيف.



وأبرز الدولي الإسباني أنه "لن يكون هناك لاعبين أخرين مثله" في برشلونة، مذكراً بأن "الأهم هو أن كل من يلعب في الفريق يكون لديه مستوى عال جدا مثل (البرازيلي) كوتينيو ودينيس سواريز".



وعن التقارير التي تشير لاحتمالية انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان لصفوف "البلوغرانا" من أتلتيكو مدريد، قال إنييستا: "من الصعب قول رأيك عن لاعبي ليسوا في الفريق.. هو واحد من أفضل المهاجمين الحاليين، لكن لا أعلم ماذا سيحدث".



وعن البرازيلي نيمار الذي رحل الصيف الماضي من برشلونة لباريس سان جيرمان ويسعى حالياً للرحيل من نادي العاصمة الفرنسية، بحسب العديد من التقارير، أكد إنييستا: "إذا شعر النادي أن نيمار لاعب أساسي يجب أن يستمر، لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة في عودته، إلا أنني أرى أن هذا الوضع سيكون غريباً".