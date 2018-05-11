جموع المصلين بمحايل تؤدي صلاة الميت على الشهيد "عسيري"

أدّت جموع المصلين في محافظة محايل بجامع الأميرة العنود، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن مرعي علي عسيري؛ أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.





تقدّم المصلين، وكيل المحافظة المكلف يحيى بن محمد العاصمي؛ وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ومنسوبي القوات المسلحة.





ونقل "العاصمي"؛ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة عسير لذوي الشهيد.





من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه.







