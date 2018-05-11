تعرفي على أهم النصائح قبل التبرع بالدم

من المعروف أن التبرع بالدم من أهم الأعمال التي تخدم المجتمع وتساهم في إنقاذ الملايين من الناس، و الأهم أن التبرع بالدم له فوائد صحية للمتبرع، ولكن من المهم معرفة ما يجب فعله قبل التبرع بالدم للحصول على كمية دم جيدة وسليمة دون الإضرار بصحة المتبرع.





أهم النصائح قبل التبرع بالدم:

- النوم بشكل كافي قبل التبرع بيوم أو يومين.

- تناول وجبة غذائية متوازنة قبل التبرع بساعتين على الأقل.

- تجنب الأطعمة الدسمة قبل التبرع.

- شرب السوائل الصحية بكميات جيدة قبل التبرع بيوم.

- التوقف عن تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي قبل التبرع بست ساعات.

- التوقف عن التدخين لمدة ساعة على الأقل.

- تناول بعض الأدوية يمنع التبرع بالدم.

- عدم تناول الأسبرين قبل التبرع بيوم كامل.

- عمل إختبار للدم قبل التبرع مهم.





نصائح بعد التبرع بالدم:

- شرب السوائل الكافية.

- عدم ممارسة أي مجهود شاق.

- الراحة و الهدوء.

- الاستلقاء ورفع الأرجل.

- تناول وجبة غنية بالفيتامينات و المعادن.

- العناية بالمنطقة التي تم سحب الدم منها.

- مراجعة الطبيب في حال حدوث نزيف أو هبوط وإرتخاء في العضلات أو استمرار الدوار.



