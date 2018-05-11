وزير النقل يزف بشرى سارة لمستخدمي الطريق الدائري
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:43 م
زف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشرى سارة لمستخدمي الطريق الدائري، حيث سيتم الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي في النصف الثاني من رمضان.
وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم نقل عربات النقل من الدائري إلى الدائري الإقليمي، مؤكدًا أن المشروع القومي للطرق هو ما أخرج مشروع الدائري الإقليمي للنور.
وتابع: "الناس هاتحس بفرق كبيرة الفترة الجاية مع انتهاء مشروعات تطوير الدائري".
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