"قدرة المدمس" أشهي أكلة في سحور رمضان من أقدم بائع فول بدمنهور (صور)

الفول المدمس هو أكلة المصريين الخالدة وأشهى وجبه علي مائدة السحور طوال شهر رمضان المبارك، ويعد محل "عاصي" الموجود بشارع الصاغة أحد أقدم شوارع مدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر طباخي الفول في مصر حيث كان الحاج "على عاصي" رحمه الله يجهز قدرة من الفضة ممتلئة بالفول يستقبلها أحد أطباء الملك فاروق في محطة السكة الحديد لمدينة دمنهور فيقوم بالكشف عنها ثم ينقلها إلي قصر رأس التين أو المنتزة بالإسكندرية أو قصر القبة وعابدين في القاهرة.



ويقول "محمد شعبان عاصي" حفيد الحاج "على عاصي" معرفة جده الأكبر بالملك فاروق قائلا: جدي التقى بالملك فاروق في ايطاليا وعاد معه إلى مصر وكان ذلك أول معرفة الملك فاروق بالفول، وعندما ولد الأمير أحمد فؤاد أهداه الحاج علي عاصي قدرة من الفول المدمس مصنوعة من الذهب تزن حوالي460 جراما وهي القدرة الموجودة الآن في متحف قصر المنتزه.



كما أضاف أن الصورة الوحيدة التي تجمع الملك فاروق مع الحاج علي عاصي نشرت بمجلة المصور عدد أغسطس عام 1937 في خبر عن عودة الملك فاروق من مارسيليا علي الباخرة النيل كي يتولي حكم مصر رسميا في 29 يوليو من نفس العام.



وحول سر تميز فول "عاصي" قال انه يقوم بتنقية أجود أنواع الفول البلدي من محافظة البحيرة والمحافظات الأخرى ويقوم بحفظه على مدار العام للاستهلاك منه ويحضر زبائن من مختلف قرى ومراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.



موضحا أن المحل تم إنشاءه عام 1919 ومازال بذات النمط لم يتغير فيه شيء والعمل يبدأ بعد صلاة الفجر وحتى الثانية ظهرا، مضيفا أن المحل مر بمراحل تاريخية ففي الثلاثينات كان القصر الملكي يرسل إليه صباح كل يوم قدرة فول عن طريق السكة الحديد ويقوم طبيب بيطري بالكشف عليها ثم تشميعها بالشمع الأحمر ونقلها لقصر المنتزة بالإسكندرية أو قصر القبة أو عابدين بالقاهرة واستمر ذلك حتى قيام الثورة عام 1952.