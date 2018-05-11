"زاب ثروت وأوس أوس".. ولاد العم بين أهل الفن (فيديو)





معلومة قد تكون جديدة على متابعي الوسط الفني، كشفتها الساعات الأخيرة، ألا وهي صلة القرابة بين زاب ثروت ونجم مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس"، بسبب إختلاف طبيعة وشكل شخصية النجمين.





من هو زاب ثروت؟

أحمد ثروت زكي وشهرته زاب ثروت، هو مؤلف موسيقي وشاعر ومغني راب وهيپ هوپ مصري، كانت بداياته الفنية عام 2009 مع أغنية الصبح، وبعدها ثلاث أغاني أخرى حتى 2011، من أشهرها وأكثرها نجاحاً أغنية اوباما، كانت بداية عمله الفني الرسمي بمشاركته مع فريق أسفلت في فيديو أغنية كاتب لبكرة جواب، قبل انطلاق ثورة 25 يناير 2011، بعد إنطلاق الثورة بدا زاب بتوثيق أحداث الثورة غنائياً بالتعاون مع أكسير استديو.





من هو أوس أوس؟

محمد أسامة هو ممثل مصري اشتهر بعروض تياترو مصر الذى يكون النجم اشرف عبد الباقى هو قائد الفريق و تم تقديم ‏4 مواسم حتى الآن و في الموسم الثالث تم تغير مكان العمل للأنتقال إلى قناة MBC مصر بدلا من قناة الحياه و تغير الاسم إلى مسرح مصر.

















القرابة بين "زاب" و"أوس أوس"

ففي الساعات الماضية، فاجأت الإعلامية منى الشاذلي متابعيها في برنامج "معكم" بصلة القرابة التي تجمع بين مغني الراب زاب ثروت والممثل الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس".





استضافت منى الشاذلي كل من زاب ثروت محمد أسامة ليتحدثا عن صلة القرابة بينهما، وكشفا أنهما أبناء عم، ومازحتهما منى الشاذلي أنها لن تصدق سوى بمشاهدة بطاقتهما الشخصية، وأكد زاب ثروت أن بطاقته ضاعت منه.





فقرر محمد أسامة "أوس أوس" الاتصال بوالد زاب ثروت على الهواء ليسأله عن صلة القرابة، ليؤكد أنه ابن أخوه حقا، فقام الممثل بإعطاء الهاتف لمنى الشاذلي لتتأكد بنفسها، مما تسبب لها في إحراج شديد.







