عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور على انسحاب سموحة

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار مجلس إدارة نادى سموحة بالانسحاب من مباراة نهائي كأس مصر المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل أمام الفريق الأبيض بإستاد برج العرب.





وقال رئيس الزمالك:" فرج عامر مسئول عن تصريحاته وقرارات مجلسه، الأمر لا يخص الزمالك ولم يتم إخطار الزمالك بانسحاب سموحة من قبل اتحاد الكرة".

وكان سموحة قد أعلن اليوم الانسحاب من نهائى بطولة كأس مصر أمام الزمالك اعتراضا على تراجع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح عضو المجلس استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة رغم موافقتهم فى وقت سابق.